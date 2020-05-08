وفد من جامعة المعارف سلم حب الله تطبيقا إلكترونيا يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا

زار وفد من جامعة المعارف برئاسة رئيس الجامعة الدكتور علي علاء الدين، وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، في مكتبه في مبنى الوزارة، بعد ظهر اليوم، وتخلل الزيارة تسليم الوزير تطبيق إلكتروني يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

بداية، رحب الوزير حب الله بأعضاء الوفد متمنيا المزيد من التقدم والنجاح لجامعة المعارف، وثمن الجهود التي تقوم بها الجامعة لناحية جودة التعليم العالي الذي تقدمه.

بدوره شكر رئيس الجامعة الوزيرحب الله على ثقته بدور الجامعات ومساهمتها في تطوير الإنتاج الصناعي الوطني.

وتخلل الزيارة تعريف بالتطبيق الإلكتروني “e attender” الذي صممه فريق تكنولوجيا المعلومات والنظم في جامعة المعارف والذي يسمح بالاستغناء عن ماكينات الدوام التي تعتمد على “البصمة اليدوية”، ما يساهم في الحد من انتشار عدوى الكورونا، ويمكن العاملين في المؤسسات من تسجيل دوام حضورهم ومغادرتهم عبر هواتفهم الشخصية، ما يقلل نسبة الإحتكاك بين الأفراد بتجنب اللمس المتكرر للجهاز نفسه، كما يقلص الجهد المطلوب في احتساب الدوامات.

ووضع رئيس الجامعة هذا التطبيق في عهدة معالي الوزير لاستخدامه في المؤسسات العامة والخاصة في سياق المبادرات التي تسعى إلى الحد من تفاقم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وفي الختام، وعد الوزير حب الله بتلبية دعوة الدكتور علاء الدين لزيارة الجامعة في أقرب فرصة ممكنة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق أعمال المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي المنشأ بمبادرة من وزارة الصناعة بهدف التوجيه العلمي للتصنيع اللبناني العالي الجودة ولتحفيز الكفاءات اللبنانية في المجال الصناعي بالتعاون مع الجامعات والصناعيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام