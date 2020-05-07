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May 7 2020 - 23:36

حتي تلقى اتصالا من نظيره الايطالي والبحث تناول برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة

منذ 32 mins 7 May، 2020
الوزير ناصيف حتي
لبنان

تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اتصالا من نظيره الايطالي لويجي دي مايو luigidimao بحثا خلاله في برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة اللبنانية وأهم عناصره الى جانب أهمية تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد الوزير الايطالي عزم بلاده الاستمرار في المشاركة في قوات الطوارئء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل) ودعم دورها.

الوزير حتي الذي شكر نظيره الايطالي على هذا الموقف أكد على تمسك لبنان بدور اليونيفل وتعزيزه والعمل على دعمه على كافة المستويات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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