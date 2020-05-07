بلدية الغبيري تواصل الكشف على التعاونيات والسوبرماركت

تواصل شرطة بلدية الغبيري وقسم سلامة الغذاء والفريق المستحدث لرقابة الأسعار،انطلاقا من قانون البلديات، لا سيما المادة 74 وقانون حماية المستهلك العمل يوميا للكشف على التعاونيات والسوبرماركت ضمن نطاق الغبيري.

وتشمل الرقابة الاجراءات الصحية الوقائية لفيروس الكورونا، تطبيق المعايير الخاصة بسلامة الغذاء، اعلان الأسعار للزبائن والتدقيق بالفواتير.

هذا واكدت شرطة بلدية الغبيري “اننا وتطبيقا للقانون وللتعميم رقم 808 الصادر عن محافظ جبل لبنان مستمرون بالتشدد وتفعيل الرقابة وتطبيق الاجراءات القانونية لقمع الاحتكار واستغلال المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام