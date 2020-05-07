وزارة الصحة اعلنت نتائج فحوصات الرحلات من باريس وليبيريا وابو ظبي والرياض وقطر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2020 - 23:34

وزارة الصحة اعلنت نتائج فحوصات الرحلات من باريس وليبيريا وابو ظبي والرياض وقطر

منذ 1 ساعة 7 May، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان النتائج التالية للفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثانية من إعادة المغتربين:

– تسجيل حالة مصابة بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من باريس.
– تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من ليبيريا، وحالتين أخريين على متن رحلة خاصة من ليبيريا.
– تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من أبو ظبي.
– إصابة على متن رحلة خاصة وصلت أمس من الرياض.
– التثبت من خمس إصابات بعد إعادة الفحص لستة أشخاص كانوا على متن الرحلة التي وصلت أخيرا من قطر
– كما سيعاد الفحص لحالة كانت على متن الرحلة التي وصلت من الكويت.

عليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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