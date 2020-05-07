رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في ألمانيا: عشرات السوريين تقدموا بطلباتهم للعودة للبلاد والعدد قابل للزيادة

كشف رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في ألمانيا، بشار الأسعد، بأن العشرات من السوريين الراغبين بالعودة إلى البلاد، تقدموا بطلباتهم للسفارة، وهم جاهزون للسفر فور الإعلان عن موعد الرحلة.

وبين الأسعد في تصريح لصحيفة “الوطن”، بأن حوالي 150 سورياً تقدموا بطلبات العودة، وجرى إرسال أسمائهم إلى وزارة الخارجية السورية، علماً أن هذا العدد لايزال قابلاً للزيادة، مع الإعلان عن آلية إعادة السوريين للبلاد.

وبين الأسعد أنه لم يجر إبلاغ السفارة بشكل رسمي عن أي إصابات بفيروس كورونا بين صفوف الجالية السورية من قبل الخارجية الألمانية، التي كانت أكدت في بداية تفشي الفيروس التزامها بإبلاغ السفارات بأي إصابات لرعاياها، مشيراً إلى أن عدم تبليغ السفارة لا يعني عدم وجود إصابات في صفوف السوريين.

وأكد الأسعد أن السفارة على تواصل دائم مع أبناء الجالية، وهي عادت لاستقبال المراجعين، بعد توجيهات وزارة الخارجية السورية، علماً أن السفارة لم تقفل أبوابها أبداً، واستقبال المراجعين الذي بدأ منذ يوم الاثنين يراعي إجراءات التباعد الاجتماعي.

ووصف الوضع في ألمانيا بخصوص تفشي فيروس كورونا بأنه أكثر من مقبول، والحكومة الألمانية اتخذت قرارها بالسماح بفتح الأسواق والمتاجر مع التشديد على التدابير الصحية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

المصدر: صحيفة الوطن السورية