الصحة المصرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 393 بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 13 وفاة، وإصابة 393 حالة بفيروس كورونا.

وأكد الوزارة اليوم الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1887 حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ1887 متعافيا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها و482 حالة وفاة.

وكشف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة.

المصدر: وكالات