وزير التربية اللبناني أعلن إلغاء امتحانات شهادتي البريفيه والفنية ما دون البكالوريا

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان طارق مجذوب في مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومي الخميس عن “إلغاء شهادتي البريفيه الاكاديمية، والشهادات الفنية ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية وفق ضوابط محددة، وسيشرح ذلك في مؤتمر يعقده عند العاشرة من صباح غد في وزارة التربية – الاونسكو”.

وقال المجذوب “اليوم كان هناك مداولات تتعلق باستكمال العام الدراسي واجراء الامتحانات الرسمية، وكل ذلك في ضوء واقع التعبئة العامة”، وتابع “اطلع مجلس الوزراء على معلومات وزارة التربية والتعليم العالي المتعلقة بالموضوعين المذكورين، أي استكمال العام الدراسي واجراء الامتحانات الرسمية، واقترح وزير التربية الغاء دورة الامتحانات الرسمية، للشهادة المتوسطة الاكاديمية للعام الدراسي 2020 أي شهادة البريفيه، وكذلك الغاء الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية، في التعليم المهني والتقني، وكل ذلك وفق ضوابط محددة سيعلن عنها في مؤتمر صحافي يوم غد الساعة العاشرة والنصف في وزارة التربية والتعليم العالي”.

واشار المجذوب الى “الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية سيأتي في سياق مجموعة اجراءات او ضوابط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام