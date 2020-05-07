وصول طائرة لبنانية على متنها 41 لبنانيا بإطار العودة بسبب كورونا

وصلت طائرة اميركية الخميس الى مطار بيروت الدولي وعلى متنها 41 طالبا لبنانيا، في إطار عودة اللبنانيين من الخارج بسبب كورونا، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “ستقلع الطائرة عينها مساء الخميس من المطار الى الولايات المتحدة لتقل عددا من المواطنين الأميركيين الوافدين من سوريا”، وتابعت “تطبق في المطار كل الإجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الاجهزة المعنية في المطار”.

واضافت الوكالة “كذلك تصل عند الواحدة والنصف من فجر الخميس – الجمعة طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط وعلى متنها عدد من المواطنين اللبنانيين من العاصمة السنغالية دكار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام