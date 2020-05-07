جعجع: أبلغنا الحكومة أن عليها البدء بالخطوات الإصلاحية وبعدها ننظر بأي خطة

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “هناك العديد من الخطط الاقتصادية في البلاد والمشكلة لا تكمن في الخطط بحد ذاتها وإنما بالتنفيذ”، وتابع “لذلك أتى موقفنا الذي أبلغناه للحكومة في أن عليها أن تبدأ بالخطوات الإصلاحية أولا ومن بعدها نحن مستعدون للنظر بأي خطة كانت”.

وقال جعجع الخميس “أعطينا اللقاء في بعبدا ورقة عمل تتضمن مجموعة من الخطوات الإصلاحية كملف الموظفين غير القانونيين والمعابر غير الشرعية والجمارك والكهرباء والاتصالات وإدارة المناقصات وإلى ما هنالك”.

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، قال جعجع “يجب أن نعتمد التغيير الشامل في البلاد لأننا إذا بقينا على نفس الطريقة التي كانت تدار بها البلاد منذ 10 سنوات حتى اليوم فنحن حتما لن نصل إلى أي مكان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام