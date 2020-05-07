الجيش اللبناني: توقيف 247 شخصا الشهر الماضي لتورطهم بجرائم متعددة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2020 - 17:28

الجيش اللبناني: توقيف 247 شخصا الشهر الماضي لتورطهم بجرائم متعددة

منذ 48 mins 7 May، 2020
علم الجيش اللبناني
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس إنه خلال الشهر الماضي، تم توقيف 247 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة.

وقال البيان “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان المنصرم، تم توقيف 247 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية”.

واضاف البيان “شملت المضبوطات 31 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات”، وتابع “تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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