الفرزلي زار الرئيس بري: أطلعته على وعد رئيس الجمهورية بتلبية مطالب الارثوذكس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الخميس نائبه ايلي الفرزلي ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.

وبعد اللقاء، قال الفرزلي “أتيت الى دولة الرئيس كي أطالب بالمساءلة، فالذي يقول ان هناك افلاسا في المصارف هذا كلام غير دقيق اطلاقا، وهذا امر سيخضع للنقاش والمساءلة في مجلس النواب”، وتابع “للحفاظ على دور المصارف من باب الحفاظ على ودائع اللبنانيين لان المصرف في الاساس لديه دور هو ان يتلقف الودائع للبنانيين”، وأكد ان “هم الرئيس بري المركزي الحفاظ على ودائع اللبنانيين”.

وعن حقوق الطائفة الارثوذكسية، قال الفرزلي “لقد نقلنا لدولة الرئيس الاتصالات التي جرت، ووضعته في أجواء وعد فخامة رئيس الجمهورية بأنه سيتم تلبية مطالب الارثوذكس بتعبئة الفراغات التي لحظت غبنا بحق الطائفة الارثوذكسية”.

كما التقى الرئيس بري السفير المصري في لبنان ياسر محمد علوي، وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أبرق الرئيس نبيه بري مهنئا رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بنيله وحكومته ثقة مجلس النواب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام