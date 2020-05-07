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May 7 2020 - 15:58

“أمن الدولة” توقف 3 سوريين في البقاع

منذ 23 mins 7 May، 2020
مديرية امن الدولة
لبنان

أوقفت مديرية البقاع الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان الخميس السوريين ح.ج و خ.س اللذين يستثمران ملحمتين الأولى في بلدة تعلبايا والثانية في محلة الدلهمية في البقاع الاوسط.

وتم ختم الملحمتين بالشمع الأحمر، لعدم استيفائهما الشروط الصحية والقانونية وإقدام أحدهما على بيع لحوم مجلدة في ملحمته على أنها لحوم طازجة.

كما أوقفت عناصر امن الدولة “السوري ع.ت لإقدامه في أحد مستشفيات البقاع الغربي على تخدير المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية بدلا من أطباء البنج الذين يعملون في هذه المستشفيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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