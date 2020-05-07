برلين: جائحة كورونا ستستمر حتى نهاية العام حسب السيناريو الأكثر تفاؤلا

أكد مسؤول ألماني رفيع المستوى، أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ستستمر حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير.

وذكر هيلغي براون، كبير موظفي مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في حديث لإذاعة “دويتشلاندفونك” اليوم الخميس: “لسنا الآن في مرحلة ما بعد الجائحة.. بل نمر بذروة الجائحة التي ستبقى معنا لبعض الوقت، على الأقل خلال هذا العام، وهذه وجهة نظر متفائلة جدا”.

وشدد المسؤول الألماني على ضرورة الالتزام على نحو صارم بإجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وتطبيق إجراءات النظافة الشخصية لمنع حدوث موجة جديدة من الوباء.

وحسب بيانات معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، سجل في البلاد حتى الآن أكثر من 168 ألف إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 7275 من المرضى.

وأعلنت المستشارة ميركل أمس عن خطوات تأتي في سياق تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لردع كورونا، بالتزامن مع وضع آلية جديدة تسمح بتجديد القيود في حال إعادة انتشار الفيروس.

المصدر: وكالات