أسعد درغام: لدعم القطاعات الانتاجية للتحول من الاقتصاد الريعي للاقتصاد المنتج

أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام أن “الخطة الإقتصادية التي تم مناقشتها في القصر الجمهوري، هي بمثابة إعتراف حقيقي بالواقع المالي كما هو، وهذا يعني وجود نوايا حقيقية لإصلاح الدولة”.

وقال درغام الخميس إن “الوقع مأزوم وعلينا البدء باجراءات تعيد الثقة بالنظام الاقتصادي القائم، وذلك من خلال دعم القطاعات الانتاجية للتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج”.

وأكد درغام انه “لا بد من تغيير الاستراتجية القائمة والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتشجيع الانتاج وبالتالي زيادة التصدير، إذ أن كل مليار دولار الى الخارج تؤدي الى خلق 30 الف وظيفة عمل في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام