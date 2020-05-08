القوات الجوية الهندية تؤكد تحطم طائرة “ميغ-29 ” في إقليم البنجاب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 8 2020 - 11:48

القوات الجوية الهندية تؤكد تحطم طائرة “ميغ-29 ” في إقليم البنجاب

منذ 1 ساعة 8 May، 2020
أخبار موقع المنار
أخبار دولية - الهند

أكد المتحدث باسم القوات الجوية الهندية الجمعة، تحطم طائرة من طراز “ميغ-29 ” في إقليم البنجاب الحدودي مع باكستان. ونقلت وكالة “أي إن إي” عن المتحدث باسم سلاح الجو الهندي قوله  “تحطمت الطائرة المقاتلة من طراز “ميغ -29 ” اليوم بالقرب من بلدة هوشياربور في ولاية البنجاب، وتمكن الطيار من القفز بأمان”. وذكرت الوكالة أن الطائرة كانت تقوم برحلة تدريبية، وواجهت خلالها مشكلة فنية أدّت إلى سقوط المقاتلة. وقد شكلت لجنة خاصة لتوضيح ملابسات الحادث . ووفقا للصور من موقع الحادث، التي كانت قد نشرت في وسائل الإعلام الهندية، فقد سقطت الطائرة في حقل.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

وزيرا الطاقة الهندي والروسي يبحثان تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز

القائد العام للقوات الجوية الهندية يزور روسيا

أفادت وزارة الدفاع الهندية بأن القائد العام للقوات الجوية الهندية المارشال بيرندر سينغ دانوا، سيقوم بزيارة إلى روسيا في الفترة من 9 إلى 12 تموز/يوليو الحالي”. وقالت الوزارة في بيان “من المتوقع أن يقوم القائد العام للقوات الجوية الهندية بزيارة عدد من الوحدات الفرعية العاملة والتدريبية بالإضافة إلى قيامه بطلعة ...