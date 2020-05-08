القوات الجوية الهندية تؤكد تحطم طائرة “ميغ-29 ” في إقليم البنجاب

أكد المتحدث باسم القوات الجوية الهندية الجمعة، تحطم طائرة من طراز “ميغ-29 ” في إقليم البنجاب الحدودي مع باكستان. ونقلت وكالة “أي إن إي” عن المتحدث باسم سلاح الجو الهندي قوله “تحطمت الطائرة المقاتلة من طراز “ميغ -29 ” اليوم بالقرب من بلدة هوشياربور في ولاية البنجاب، وتمكن الطيار من القفز بأمان”. وذكرت الوكالة أن الطائرة كانت تقوم برحلة تدريبية، وواجهت خلالها مشكلة فنية أدّت إلى سقوط المقاتلة. وقد شكلت لجنة خاصة لتوضيح ملابسات الحادث . ووفقا للصور من موقع الحادث، التي كانت قد نشرت في وسائل الإعلام الهندية، فقد سقطت الطائرة في حقل.

المصدر: سبوتنيك