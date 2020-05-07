الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب حتى الـ 19 من تموز/يوليو

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس المرسوم رقم 121 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حتى الـ 19 من تموز/يوليو المقبل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا. وكان الرئيس الأسد أصدر في الرابع عشر من آذار/مارس الماضي المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

المصدر: سانا