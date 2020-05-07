بولندا.. انتخابات رئاسية بالتصويت عن طريق البريد

قررت بولندا إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2020، عن طريق البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأفادت وكالة “رويترز”، أن مجلس النواب في البرلمان البولندي، تمكن من تخطي الفيتو الذي فرضه مجلس الشيوخ، وأقر القانون الذي يسمح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق التصويت والاقتراع عبر البريد. وأشارت الوكالة، إلى أن الانتخابات المذكورة لن تجري في 10 أيار/مايو، كما كان مخططا في الأصل. ووفقا لنائب رئيس الوزراء البولندي، “من المحتمل أن تجري هذه الانتخابات في حزيران/يونيو المقبل. يجب الآن أن يوافق على القانون الرئيس الحالي أندريه دودا، الذي تحدث سابقا عن تأييده لهذا الاقتراح”. ويخشى معارضو التصويت البريدي، أن تتعرض الانتخابات للتزوير وتكون غير نزيهة وغير شفافة.

المصدر: روسيا اليوم