بوتين وآبي يبحثان التعاون الاقتصادي والتفاعل في مواجهة أزمة كورونا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اتصالا هاتفيا، هنأ خلاله آبي الرئيس بوتين بذكرى عيد النصر، كما بحثا التفاعل في المجال الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مواجهة أزمة وباء كورونا. وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد “قام شينزو آبي بتهنئة بوتين بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى”.

وأضاف البيان “تم بحث عدد من الموضوعات الراهنة في التعاون الروسي- الياباني، بما فيها المجال التجاري والاقتصادي”. وأشار بيان الكرملين إلى أن القائدين اتفقا على استمرار الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات بمجرد عودة الأمور إلى طبيعتها على خلفية تفشي وباء كورونا. وتابع البيان “تم بحث الوضع حول تفشي وباء كورونا، وأطلع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني بعضهما البعض بالتدابير المتخذة لمواجهة تفشيه. تم تأكيد خطط توسيع التعاون بين الهيئات الصحية المعنية، بما في ذلك التطوير المشترك للأدوية”.

المصدر: سبوتنيك