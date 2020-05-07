كورونا في لبنان.. تسجيل 34 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس “تسجيل 34 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط/فبراير الماضي إلى 784 حالة”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انه “تم تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين في لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية و33 حالة بين الوافدين من: نيجيريا، قطر، الإمارات والسعودية”.

ولفتت الوزارة الى أنه “تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220″، واكدت انه “لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام