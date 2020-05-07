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May 7 2020 - 14:26

اصابة بكورونا في جديدة القيطع في عكار شمال لبنان

منذ 23 mins 7 May، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة جديدة القيطع قضاء عكار شمال لبنان اثر صدور نتائج فحص الـpcr التي اجريت في مستشفى المظلوم في مدينة طرابلس.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه “تم نقل المصاب الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للمعالجة”، واضافت “بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في عكار حتى الان الى 27 اصابة”.

ولفتت الوكالة الى ان “9 اشخاص من افراد عائلة المصاب والمخالطين له حضروا الى المستشفى وتم اخذ عينات منهم لاختبار الPCR، والزموا جميعا الحجر الوقائي في انتظار نتائج الفحوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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