اصابة بكورونا في جديدة القيطع في عكار شمال لبنان

سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة جديدة القيطع قضاء عكار شمال لبنان اثر صدور نتائج فحص الـpcr التي اجريت في مستشفى المظلوم في مدينة طرابلس.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه “تم نقل المصاب الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للمعالجة”، واضافت “بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في عكار حتى الان الى 27 اصابة”.

ولفتت الوكالة الى ان “9 اشخاص من افراد عائلة المصاب والمخالطين له حضروا الى المستشفى وتم اخذ عينات منهم لاختبار الPCR، والزموا جميعا الحجر الوقائي في انتظار نتائج الفحوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام