الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا تتجاوز 50 ألف حالة وأكثر من ألفي وفاة

أعلنت الممثلية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا الخميس، أن عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا تجاوز 50 ألف حالة، والوفيات أكثر من ألفي شخص. وذكرت الممثلية، أنه بحلول 7 أيار/مايو، بلغ عدد الإصابات المؤكدة في القارة الإفريقية 51.239 حالة. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2006 أشخاص. وتفيد منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 17 ألف شخص قد تماثلوا للشفاء. وسجل أكبر عدد من الإصابات في جنوب أفريقيا (7808) ومصر (7588) والمغرب (5382) والجزائر (4997) ونيجيريا (3145). وبحسب منظمة الصحة العالمية، سجلت معظم الوفيات في الجزائر (476) ومصر (469) والمغرب (182).

المصدر: سبوتنيك