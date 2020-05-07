السفير الايراني في بغداد يهنئ بانتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد

بعث السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي برقية الى مصطفى الكاظمي، مهنئاً اياه بمناسبة حصوله على ثقة البرلمان العراقي بتعيينه رئيساً جديداً للحكومة في هذا البلد. وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر الخميس، كتب مسجدي “انني اهنئي السيد مصطفى الكاظمي و وزراءه والبرلمان العراقي على منح الثقة لاغلبية التشكيلة الوزارية (الجديدة)”. وتمنى السفير الايراني في بغداد للحكومة الجديدة بالنجاح في خدمة الشعب العراقي. وكان البرلمان العراقي قد صوت بعد منتصف ليل امس الاربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيرا، لتكتسب حكومة الكاظمي بذلك صفة رسمية، وعليه فقد تم تأدية اليمين الدستورية للكاظمي وكابينته الحكومية تحت قبة البرلمان.

المصدر: ارنا