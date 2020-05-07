إجراء فحص الـPCR للبنانيين العائدين عند معبر العبودية

بدأت الاثنين عملية اجراء فحوصات الPCR الخاصة بفيروس كورونا المستجد عند معبر العبودية الحدودي الشمالي بين لبنان وسوريا، للبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان.

وذلك ضمن المرحلة الثانية المقرة، في اطار الخطة التي اقرها المجلس الاعلى للدفاع، بإشراف الامن العام، وحضور فريق طبي وتمريضي من وزارة الصحة المكلف بأخذ العينات، ونقلها الى مختبرات المستشفى الحكومي في طرابلس.

وقد تم اتخاذ تدابير مشددة عند نقطة العبودية، حيث تم استقدام عدة حافلات من النقل المشترك لتأمين نقل اللبنانيين العائدين الى الاماكن التي تم تخصيصها لهم للحجر الوقائي بانتظار صدور النتائج المخبرية لعيناتهم.

ومن المقرر إدخال 100 شخص عبر هذا المعبر الشرعي الحدودي البري مع سوريا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام