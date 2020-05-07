معدل وفيات إسبانيا اليومي بوباء كوفيد-19 يواصل التراجع بتسجيل 213 وفاة جديدة

استمر معدل الوفيات اليومي بوباء كوفيد-19 في إسبانيا في التراجع بشكل كبير، بعد إعلان وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 213 وفاة و1122 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان الخميس أن “إجمالي الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد بلغ 26070 حالة”، بزيادة 213 حالة عن أمس الأربعاء، ما يعني تراجع المعدل اليومي بعد تسجيل 244 وفاة أمس. وأضافت الوزارة أن “إجمالي الإصابات وصلت 221447 حالة بزيادة 1122 إصابة جديدة”، وذلك في ارتفاع عن إصابات أمس حيث تم الإعلان عن 996 إصابة.

المصدر: سبوتنيك