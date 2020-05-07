أستاذان ايرانيان ضمن افضل 40 أستاذا شابا في العالم

اختير الاستاذان الايرانيان علي رضا احمد سيماب ومريم كوجكي نجاد ضمن افضل 40 استاذا شابا تحت 40 عاما في فرع الادارة في العالم.

وافادت العلاقات العامة لجامعة “شريف” الصناعية في طهران بانه وفقا لتصنيف موقع (Poets & Quants) تم اختيار الخريجين من هذه الجامعة علي رضا احمد سيماب الاستاذ في جامعة “اتش. اي. سي. مونتريال” ومريم كوجكي نجاد الاستاذة في جامعة نورت وسترن، ضمن افضل 40 استاذا شابا تحت 40 عاما في العالم في فرع الادارة.

ويعتبر موقع Poets & Quants من المواقع المرموقة في فرع الادارة في العالم ويهتم بالاخبار المتعلقة بالمدارس العليا Business Schools في العالم خاصة فرع MBA .

وفضلا عن تغطية الاخبار ، فان هذا الموقع يقوم بنشر التصنيفات المختلفة ومنها الجامعات المرموقة في فرع الادارة في العالم وبادرت خلال الاعوام لاخيرة ايضا الى التعريف بافضل الاساتذة الشباب في مجال الادارة.

وتتولى لجنة متخصصة عملية اختيار الاساتذة الاربعين الافضل على اساس مهارات التدريس وجودة المقالات البحثية.

ووفقا لهذا الموقع فقد ترشح لمنافسات العام الجاري 2020 اكثر من 2000 استاذ ليتم اختيار 40 منهم في القائمة النهائية.

المصدر: وكالة انباء فارس