نتائج فيروس كورونا الاجتماعية والاقتصادية قد تؤدي إلى كارثة إنسانية في إحدى الدول

أعلنت رابطة أطباء أستراليا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الانتحار في البلد يمكن أن يزداد بنسبة 25 بالمئة على الأقل بسبب العواقب السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

وجاء في البيان الصحفي الذي نشره موقع إخباري أسترالي: “نواجه حالة صعبة حين يمكن أن ترتكب كل عام أكثر من 750-1500 حالة انتحار إضافة إلى الـ3 آلاف حالة التي تُرتكب كل عام”.

ويشار إلى أن هذا المؤشر يمكن أن يبقى لمدة 5 أعوام في حال استمر الانكماش الاقتصادي لأكثر من 12 شهرا، بينما مستوى الوفيات يمكن أن يفوق الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في أستراليا.

ووفقاً لنموذج تم إعداده بمساهمة مختصي جامعة سيدني ومركز البحوث لمنع الانتحار الشبابي، فإن “زيادة الانتحار يمكن أن تبلغ 25 في المئة، وقد تكون نسبة 30 في المئة من هذه الحالات مرتكبة من قبل الشباب”.

ووفقاً للبيانات الأخيرة، سجلت أستراليا 6875 إصابات بفيروس كورونا المستجد وتوفي 97 شخصا، وتعافى 5984 آخرين.

المصدر: سبوتنيك