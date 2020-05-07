مكافأة من ”مايكروسوفت“.. 100 ألف دولار لمن يخترق أحد أنظمتها!

أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية أنها ستقدّم مكافأة مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، لمن يستطيع اختراق أمان النسخة المخصّصة التابعة لها من نظام التشغيل “لينوكس أو إس”.

وكانت الشركة قامت بتصميم إصدار مخصص من “لينوكس” العام الماضي، لنظام “Azure Sphere OS” المخصص للعمل مع الرقائق الإلكترونية لمنصة إنترنت الأشياء “IoT” التابعة لها.

ومع هذا، فإن “مايكروسوفت” تسعى إلى اختبار أمان نظام “Azure Sphere OS”، على أن تدفع ما يصل إلى 100 ألف دولار في حال اختراق النظام الفرعي للأمان “Pluton” أو وضع الحماية “Secure World”.

الجدير ذكره أن “برنامج مكافآت الثغرات يعتبر جزءاً من تحدّ بحثي مدته 3 أشهر، يمتد من 1 يونيو/حزيران حتى 31 أغسطس/آب”.

المصدر: اخبار الان