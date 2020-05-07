نجاة رئيس بلدية صور وعائلته من اطلاق نار على منزله ليلا

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مجهولين اطلقوا النار على منزل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور رئيس بلدية صور حسن دبوق، منتصف ليل أمس، من داخل حفريات اثار صور البحرية المواجهة لمنزله، ما ادى الى تحطم زجاج المنزل وتضرر سيارته “جيب شيروكي”، فيما نجا دبوق وعائلته ولم يصب أحد بأذى. وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث وعثرت على 11 طلقة لسلاح من نوع “بومبكشن” فارغة كان قد استعملها المعتدون. وقد غص منزل دبوق بأهالي المدينة وفاعلياتها الذين استنكروا اطلاق النار مطالبين الاجهزة الامنية بـ”كشف الفاعلين وسوقهم الى العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام