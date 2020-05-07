تايلاند تبدأ في 17 أيار/مايو المرحلة الثانية من تخفيف التدابير التقييدية لمكافحة “كوفيد-19”

أعلن المتحدث باسم المركز التايلاندي لمكافحة فيروس كورونا، توفيسان وايزانويوثين، اليوم الخميس، أن تايلاند قد تبدأ المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بوباء “كوفيد-19″ يوم 17 أيار/مايو. وقال ” وايزانويوثين” خلال إيجاز “قد يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف التدابير التقييدية في 17 أيار/مايو ، إذا ما حدثت زيادة في عدد المرضى الجدد مرة أخرى في اليوم حتى أرقام مزدوجة وأعلى”. وأردف “الخطة الآن هي كما يلي: في الفترة من 8 إلى 12 أيار/مايو ، سيتم جمع تقارير وإحصاءات “كوفيد-19″ عن فترة أسبوعين، وسيعقد اجتماع بشأن هذه التقارير في 13 أيار/مايو ، وسيتم إبلاغ النتائج إلى رئيس الوزراء والحكومة في 14 أيار/مايو ، وفي 17 آذار/مايو إذا تبين أن الوضع الوبائي هو بالفعل مؤدي إلى ذلك ، سوف ندخل المرحلة الثانية من تخفيف التدابير التقييدية”.

وأوضح المتحدث أنه في المرحلة الثانية ، سيتم فتح مرافق أكبر للزبائن ، بما في ذلك مراكز التسوق، هذا رهن بالامتثال للتدابير الأمنية التي وضعتها الحكومة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتزام المسافة الاجتماعية. وبدأت المرحلة الأولى لتخفيف القيود في البلاد في 3 أيار/مايو فيما يتعلق بانخفاض ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة. خلال المرحلة الأولى، تم فتح متاجر صغيرة ومطاعم في مبان منفصلة، وتمت إعادة فتح صالونات مصففي الشعر والحدائق العامة.

المصدر: سبوتنيك