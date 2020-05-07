مدير منظمة الصحة العالمية: ستنتهي جائحة كورونا لكن العمل لن يعود كما كان أبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2020 - 11:22

مدير منظمة الصحة العالمية: ستنتهي جائحة كورونا لكن العمل لن يعود كما كان أبدا

منذ 1 ساعة 7 May، 2020
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الأربعاء، أن جائحة كورونا ستنتهي لكن العمل لن يعود كما كان سابقا أبدا.

وقال أدهانوم خلال إيجاز صحفي في العاصمة النمساوية فيينا: “ستنتهي جائحة Covid19 بشكل تدريجي لكن لن يكون هناك عودة للعمل بشكل اعتيادي، لا يمكننا أن نستمر بتغذية الخوف لكن يجب أن نكون مستعدين”.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: “في الوقت الذي نعمل فيه على مواجهة الجائحة، علينا أن نعمل بشكل أكثر جدية على التحضير للجائحة التالية، لدينا فرصة اليوم لوضع الأساسات لنظام صحي قوي حول العالم” وأضاف قائلا: “الاستثمار في الصحة الآن سينقذ أرواحا غدا”، على حد تعبيرها.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: “هذا يشمل تجهيز أنظمة ومنع مواجهة مسببات الأمراض”، وأشار إلى أن التاريخ سيحكم على الطريقة التي تعامل بها العالم مع جائحة كورونا والدروس المستفادة منها.

المصدر: سي ان ان

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