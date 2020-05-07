أوزبكستان… تسجيل 33 إصابة جديدة بـ”كورونا” والإجمالي يصل إلى 2266 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأوزبكستانية الخميس، تسجيل 33 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 2266 حالة. وكتب المكتب الصحفي للوزارة، على قناته في تلغرام “بحلول تمام الساعة العاشرة من 7 أيار/ مايو، 2020، وصل عدد الإصابات في أوزبكستان إلى 2266 حالة”. وتم تشخيص أول إصابة بالفيروس التاجي في البلاد، يوم 15 آذار/مارس الماضي، لدى مواطنة عادت من فرنسا إلى البلاد. وبحلول يوم الثلاثاء الماضي، بلغ عدد المصابين المسجلين بالفيروس التاجي – 2207 شخصاً، وتوفي تسعة أشخاص منهم، وتماثل 1501 شخصاً للشفاء. يذكر أنه في 1 نيسان/أبريل ، فرضت سلطات البلاد نظامًا للعزل الذاتي في طشقند وغيرها من أقاليم البلاد، ويُمنع المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من مغادرة منازلهم. ويوجد أكثر من 80 ألف شخص في الحجر الصحي. ومددت اللجنة الخاصة لمكافحة الفيروس التاجي قيود الحجر الصحي في الجمهورية حتى 10 أيار/مايو.

المصدر: سبوتنيك