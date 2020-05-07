ترامب يستخدم الفيتو ضد تشريع يقيد قدرته على شن حرب على إيران

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم امس الأربعاء حق النقض (الفيتو) لإحباط تشريع أقره الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ للحد من قدرة الرئيس على شن حرب على إيران، وذلك في الوقت الذي يشن فيه ترامب حملة تنطوي على ممارسة أقصى ضغط على الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض “لقد كان هذا قرارا مسيئا للغاية، طرحه الديمقراطيون في إطار استراتيجية لكسب انتخابات الثالث من نوفمبر من خلال تقسيم الحزب الجمهوري”.

وأضاف ”القلة من الجمهوريين الذين صوتوا لصالحه فعلوا ما أرادوه (الديمقراطيون)“.

ومن المتوقع أن يُجري مجلس الشيوخ الذي يملك فيه الجمهوريون الأغلبية بواقع 53 مقعدا مقابل 47 تصويتا لإبطال الفيتو يوم الخميس على أقرب تقدير.

كان مجلس النواب قد أقر التشريع في آذار/ مارس بينما أقره مجلس الشيوخ في نيسان/ ابريل، والقرار أحدث مسعى من الكونجرس لاستعادة سلطته الدستورية لإعلان الحرب من البيت الأبيض.

وأيد عدد قليل من الجمهوريين في المجلسين التشريع عند إقراره، غير أن ذلك الدعم لا يكفي لحشد أغلبية الثلثين اللازمة في المجلسين لإبطال الفيتو.

المصدر: وكالة رويترز