تايلاند تسجل ثلاث حالات جديدة بعد انخفاض ملموس في إصابات “كوفيد-19”

أعلن المتحدث باسم المركز التايلاندي لمكافحة فيروس كورونا، توفيسان وايزانويوثين اليوم الخميس، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد ، ولم تسجل أي حالة وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وايزانويوثين، في مؤتمر صحفي في مقر الحكومة في بانكوك: ” تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كوفيد 19. ولم يتم تسجيل إي حالة وفاة من العدوى خلال الـ24 ساعة الأخيرة “.

وأردف ” أن الثلاثة المرضى الجدد هم مواطنة تايلاندية تبلغ من العمر 55 عاما من مقاطعة يالا في جنوب تايلاند أصيبت بمخالطة أقارب لها كانوا مرضى من قبل حضروا احتفالا دينيا حاشدا في ماليزيا المجاورة، ورجلين هما مواطنان تايلانديان يبلغان من العمر 44 و 54 عاما عادا مؤخرا على متن رحلة من كازاخستان وكانا تحت حجر صحي صارم في مركز حجر صحي حكومي “.

وذكر أيضاً أن العدد الإجمالي للمرضى منذ بداية الوباء في تايلاند يبلغ الآن 2992 شخصًا ، ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات 55 شخصًا ، وعدد الذين تم شفاؤهم بالكامل – 2772 شخصًا، وأن 165 مريضا يخضعون للعلاج في أقسام الأمراض المعدية في المستشفيات.

ويشار إلى أن تايلاند تسجل أنخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: وكالة سبوتنيك