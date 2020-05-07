ارتفاع غير متوقع في صادرات الصين وتراجع الواردات في نيسان/إبريل

كشفت أرقام رسمية نشرت الخميس أن صادرات الصين سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة لم يكن متوقعا في نيسان/ابريل على الرغم من تراجع الطلب الخارجي مع انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت إدارة الجمارك إن الواردات تراجعت بنسبة 14.2 بالمئة عن ما كانت عليه قبل عام، مسجلة بذلك انخفاضا حادا عن حجمها الشهر الماضي.

وكان محللون توقعوا تراجع الصادرات بنسبة 11 بالمئة والواردات بنسبة عشرة بالمئة.

وقال لويس كويجس من مجموعة “أوكسفورد إيكونوميكس” إن “شحنات نيسان/أبريل قد تكون تعززت من قيام المصدرين بالتعويض عن النقص في الربع الأول من العام بسبب الصعوبات التي واجهها العرض”.

وتراجعت صادرات الصين بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير فترة ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة 17.2 بالمئة، لكن على الرغم من الارتفاع هذه المرة، لا يتوقع كويجس استمرار هذا المسار بينما تواجه اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين ركودا، وقال إن تراجعا جديدا في الصادرات على الأمد القصير “حتمي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية