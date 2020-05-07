ألمانيا تسجل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية اليوم الخميس، أنه تم تسجل 1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و123 وفاة، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 166 ألف و 91 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 7119 في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيراً إلى تعافى أكثر من 139 ألف مصاب بالوباء.

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، امس الأربعاء، أن بلادها اجتازت المرحلة الأولى من الوباء ، لكن مكافحة الفيروس ستستمر.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

المصدر: وكالة سبوتنيك