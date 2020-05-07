بومبيو يرحب بالحكومة العراقية الجديدة ويمدد إعفاء بغداد من العقوبات على طهران

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي. الرئيس السابق لجهاز المخابرات، ومدد مهلة الإعفاء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران والذي يتيح لها الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بومبيو أبلغ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية أنه لمدة 120 يوما لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه البادرة هدفها “إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح” الحكومة العراقية الجديدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية