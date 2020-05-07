رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 7 2020 - 03:46

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية

منذ 1 ساعة 7 May، 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي
العراق - عربي وإقليمي

أدى رئيس الحكومة العراقية المكلف في العراق، مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويت النواب على أعضاء حكومته.
وصوت مجلس النواب العراقي، على أغلب وزراء حكومة الكاظمي.
وفي تعليق له على قرار مجلس النواب بمنح حكومته الثقة، قال الكاظمي: “اليوم، منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا”.
وأضاف “امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

الكاظمي

الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار عدنان الزرفي

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي. ووفقا لوسائل أعلام عراقية فقد م تكليف الكاظمي من قبل الرئيس وبحضور قادة كتل سياسية ومسؤولين. وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي في وقت سابق اليوم اعتذاره عن ...