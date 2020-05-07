رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس الحكومة العراقية المكلف في العراق، مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويت النواب على أعضاء حكومته.

وصوت مجلس النواب العراقي، على أغلب وزراء حكومة الكاظمي.

وفي تعليق له على قرار مجلس النواب بمنح حكومته الثقة، قال الكاظمي: “اليوم، منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا”.

وأضاف “امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا”.

المصدر: روسيا اليوم