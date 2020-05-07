الإصابات بكورونا في سنغافورة والفلبين تتجاوز الـ20 والـ10 آلاف

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” اليوم الأربعاء، في سنغافورة عتبة الـ20 ألف إصابة، وفي الفلبين الـ10 آلاف إصابة.

وفي سنغافورة، أكبر بؤرة للفيروس التاجي في جنوب شرق آسيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 788 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 632 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20198.

وتعود أغلبية هذه الإصابات إلى مساكن العمال الأجانب التي لا تزال تحت الرعاية الصحية الصارمة.

وسجلت في سنغافورة حتى الآن 18 وفاة جراء الوباء.

وفي الفلبين، بلغت حصيلة الإصابات بكورونا اليوم 10004 حالات، بتسجيل 320 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 658 حالة وفاة.

ورصدت السلطات الفلبينية أمس 14 وفاة و199 إصابة بكورونا.

في الوقت نفسه، لا تزال إندونيسيا الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في جنوب شرق آسيا من حيث عدد الوفيات، حيث بلغت حصيلة ضحايا الفيروس اليوم 895 شخصا بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة.

كما رصدت وزارة الصحة الإندونيسية خلال آخر 24 ساعة 367 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12438.

ويأتي ذلك بعد يوم من قفزة قياسية شهدتها حصيلة الإصابات بكورونا في إندونيسيا، أي 484 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير إصابة واحدة ووفاة واحدة بكورونا، لتبلغ حصيلة الوباء بذلك 2989 إصابة (بما 2761 حالة شفاء) و55 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6428، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 107.

وفي اليوم السابق، سجلت في إندونيسيا وفاة و30 إصابة جديدة بكورونا.

المصدر: مواقع