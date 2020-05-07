رابطة التعليم الاساسي: اللقاء مع وزير التربية استعرض سيناريو عودة التلاميذ الى المقاعد الدراسية

اعلنت رابطة التعليم الأساسي في لبنان في بيان ان وفدا من الهيئة الادارية للرابطة برئاسة حسين جواد التقى اليوم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ، و جرى إستعراض سيناريو عودة التلاميذ إلى المقاعد الدراسية لإستكمال العام الدراسي وإجراء الإمتحانات الرسمية ، كما تم إستعراض مخاطر عدم الإلتزام بالتباعد الصحي والإرشادات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

اضاف البيان:” وجرى التداول في الحذر المتوجب من اللقاء الممكن أن يحصل بين الطلاب إن كان في الصف أو في الملعب أو أثناء الإنتقال بالحافلة إلى المدرسة ، وأن هذه المخاطر تتطلب حرصا ووعيا من كافة أفرقاء العملية التربوية في المدرسة فأكد معالي الوزير على الأولوية الصحية للطلاب”.

وقد عرض وفد الهيئة الإدارية إلى “ضرورة الإسراع في إتخاذ القرار بهذا الشأن لإراحة الطلاب ، كما وعرض مسألة العودة التدريجية للصفوف ، وإقترح الوفد إنهاء العام الدراسي لصفوف الروضات والحلقة الأولى بإعتبار أنها ترفع آليا ، وأما بالنسبة للحلقة الثانية والثالثة يصار إلى تقسيمها إلى دوامين لكل حلقة دوام ، فتعطى ثلاثة أيام للحلقة الثالثة وثلاثة أيام للحلقة الثانية، وأنه من الممكن إعتماد هكذا إجراء وبالتالي يمكن أن يكون الدوام لمدة أربع حصص يوميا مع الحفاظ على التباعد بين الطلاب وإلغاء فترة الفرصة أو الإبقاء على عشرة دقائق فرصة داخل الصف بما يؤمن عدم حصول إختلاط بين الطلاب”.

وفي موضوع إمتحانات الشهادة المتوسطة أكد وفد الهيئة الإدارية على “ضرورة إعتماد الأسئلة الإختيارية وترك الاختيار للطالب وفقا لما كان قد تقدم من اقتراح سابق، وعلى أن تستغرق الإمتحانات ثلاثة أيام فقط “.

وأختتم اللقاء بالمطالبة بالإفراج عن مستحقات صناديق المدارس وعن مستحقات مجالس الأهل وثمن الكتب من العام الماضي ، فأشار معاليه إلى أنه سيتم دعم الصناديق قريبا وقريبا جدا.

المصدر: الوكالة الوطنية