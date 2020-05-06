العراق يستأنف التبادل التجاري مع إيران بعد تعليق بسبب تفشي وباء كوفيد-19 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2020 - 22:58

العراق يستأنف التبادل التجاري مع إيران بعد تعليق بسبب تفشي وباء كوفيد-19

منذ 38 mins 6 May، 2020
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