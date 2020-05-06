مرتزقة واشنطن تعترف بأن الخطة الاميركية كانت الاستيلاء على مطار كاراكاس واختطاف مادورو

اعترف مواطن أميركي، موظف في شركة الأمن الخاص “سيلفيركوب”، لوك دينمان، أثناء استجوابه جراء التخطيط لهجوم في فنزويلا، بأن خطة المجموعة التخريبية كانت الاستيلاء على مطار كاراكاس والسيطرة عليه وضمان أمنه الخاص حتى نقل رئيس الدولة نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة.

وقال دينمان، في شريط فيديو الاستجواب والتي تم عرضه خلال مؤتمر صحفي للرئيس نيكولا مادورو: “كان علينا أن نصل إلى فنزويلا وإلى كاراكاس ونستولي على المطار … كان من الضروري ضمان هبوط الطائرات ونقل الرئيس مادورو إلى الولايات المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك