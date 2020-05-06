الوكالة الوطنية: جيش العدو يطلق 3 قنابل مضيئة فوق الغجر المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2020 - 22:58
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البيان الختامي للقاء الوطني التشاوري حول الخطة الإقتصادية للحكومة يطالب بوضعها موضع التنفيذ على المديين القصير والمتوسط
البيان: التوافق على تخفيف قلق المواطنين وضرورة انجاح الخطة وارتضاء التضحيات التي تبقى أقل خطورة من الإنهيار الكامل
المجتمعون في بعبدا طالبوا المجتمع الدولي والصناديق الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان بتحمل أزمة النازحين وتداعياتها
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: نحن موافقون على الخطة وضد منطق الوصاية ونرفض المساعدات إن كانت مشروطة
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: لا اقتطاع من ودائع أحد وعلى الدولة العمل على اعادة تكوينها
الامام السيد علي الخامنئي: إيران تحقق انجازات كبيرة في الصناعات الدفاعية ولديها قدرة على تحقيق النهضة الانتاجية
الإمام الخامنئي: حينما نستطيع اطلاق قمر صناعي ووضعه في المدار فإننا قادرون ايضاً على تحقيق النهضة الانتاجية
الوكالة الوطنية: جيش العدو يطلق 3 قنابل مضيئة فوق الغجر المحتلة
منذ 47 mins
6 May، 2020
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