الوكالة الوطنية: جيش العدو يطلق 3 قنابل مضيئة فوق الغجر المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2020 - 22:58

الوكالة الوطنية: جيش العدو يطلق 3 قنابل مضيئة فوق الغجر المحتلة

منذ 47 mins 6 May، 2020
أخبار موقع المنار

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