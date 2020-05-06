الامام الخامنئي: ايران قادرة على تحقيق النهضة الانتاجية

اكد الامام السيد علي الخامنئي ان ايران قادرة في ضوء الطاقات التي تنعم بها على تحقيق النهضة الانتاجية، على غرار ما حققته من انجازات في مجال اطلاق الاقمار الاصطناعية والصناعات الدفاعية.

واضاف خلال اتصال عبر الفيديو كنفرانس اليوم الاربعاء بمناسبة حلول “أسبوع العمل والعامل: نحن قادرون على ذلك والدليل هو انه حينما نستطيع اطلاق قمر اصطناعي بسرعة 7500 متر في الثانية الى الفضاء ونضعه في المدار او تحقيق تلك الانجازات الكبرى في الصناعات الدفاعية، اذن بامكاننا ان نبلغ النهضة الانتاجية ايضا.

وتابع سماحته، ان الفكر الذي يستطيع انتاج القمر الاصطناعي ويستعد لاطلاق قمر اخر الى الفضاء و وضعه في المدار على بعد 36 الف كم من الارض، فمن المؤكد ان تتوفر لديه مثل هذه الروح المبتكرة والمبدعة لانتاج سيارة تستهلك 5 لترات من البنزين في 100 كلم وفي القطاعات الصناعية الاخرى ايضا.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية ان هدف اقتصاد البلاد هو انتاج الثروة وتقسيمها بصورة عادلة بين المواطنين؛ مصرحا ان التوصل الى اقتصاد سليم ياتي على سلم الاركان الاساسية ومن العناصر الرئيسية في مجال انتاج الثروة داخل البلاد.

ووصف سماحته “العامل” و”صاحب العمل”، انهما ركنان اساسيان للتقدم الاقتصادي، مشيرا الى شكاوى البعض من قرارات لم يتم الاخذ فيها براي القوى العاملة مصرحا انه يتعين تنظيم هذه القرارات برؤية عادلة قطعا.

وصرح ان المستجدات الاخيرة المتعلقة بعدوى فيروس كورونا وما حدث من تعبئة الطاقات الوطنية لانتاج المستلزمات الصحية الاساسية ضمن النماذج البارزة في مجال دعم المسيرة الانتاجية داخل البلاد.

المصدر: ارنا