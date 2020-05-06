الصحة العالمية: كورونا ستتراجع لكن لن يكون من الممكن العودة للعمل العادي

أكدت “منظمة الصحة العالمية” أن فيروس كورونا المستجد سيتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه سابقا. ودعا إلى “إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة”.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس لأربعاء إن “جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي”.

وشدد غيبريسوس على أن “خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل”، وأكد “إننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها”.

وأشار غيبريسوس إلى أن “الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقا”، واضاف “هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة كورونا”.

المصدر: روسيا اليوم