كورونا في مصر.. تسجيل 17 وفاة و387 اصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء عن تسجيل 17 وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن “إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 7588 والوفيات إلى 469،”، وتابعت “فيما خرج 85 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم”.

وأشارت الوزارة الى ان “عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2314″، وأضاف أن “جميع الحالات المسجل إيجابيتها تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحجر الصحي، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”.

المصدر: روسيا اليوم