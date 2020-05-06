كورونا في غزة.. تسجيل 3 اصابات جديدة ومطالبة برفع الحصار الاسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة الاربعاء إنه “تم اكتشاف 3 إصابات في أحد مراكز الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن “المختبر المركزي يتم فيه فحص العينات المخبرية للمستضافين لإتمام فترة الحجر الصحي”.

وأضاف القدرة ان “الوزارة أنهت الحجر الصحي لـ 1271 مستضاف في مراكز الحجر الصحي المختلفة منذ مطلع الاسبوع الجاري وفق البرتوكول الصحي المعتمد من بينهم 196 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة”.

وأوضح القدرة أن “وزارة الصحة تتابع صحيا 1068 مستضافا داخل 13 مركز صحي بعد دخول 142 عائد من العالقين في الأردن عبر حاجز بيت حانون”.

وجددت القدرة مطالبة أحرار العالم وكافة الجهات المعنية إلى الاستجابة الفورية لسد العجز الدوائي في المرافق الصحية، نتيجة الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم