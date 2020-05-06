“الديمقراطية”: تصريحات السفير الاميركي بكيان العدو تحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي

استنكرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” تصريحات السفير الاميركي في كيان العدو الاسرائيلي ديفيد فريدمان إلى “صحيفة إسرائيل اليوم، بشأن اعتراف إدارة بلاده بضم الحكومة الإسرائيلية للغور وشمال البحر الميت وباقي المستوطنات في الضفة الفلسطينية”، واعتبرت “أنها دعوة مكشوفة إلى حكومة الثنائي نتنياهو_غانتس، ومباركة فاسدة لمشروع الضم الذي تعمل على رسم خرائطه لجان إسرائيلية أميركية مشتركة”.

وأضافت الجبهة في بين لها الاربعاء ان “تصريحات فريدمان كشفت أكاذيب وألاعيب نتنياهو، فضلاً عن أكاذيب الناطقة بلسان الخارجية الأميركية، التي رهنت موافقة بلادها على الضم بعقد مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تحت سقف صفقة ترامب نتنياهو”، وتابعت “تصريحات فريدمان أكدت أن الحديث عن المفاوضات المزعومة، والتي لن تجد طرفا فلسطينيا واحدا يمتلك الجرأة على الخوض فيها، ما هي إلا رمي كرة النار في الملعب الفلسطيني، وتحميل الفلسطينيين مسؤولية عرقلة الحل، علماً أن المجتمع الدولي برمته، وليس الفلسطينيين وحدهم، من رفض صفقة ترامب نتنياهو ورفض مشروع الضم وأكد تمسكه بالمعايير الدولية لحل القضية الفلسطينية، بموجب ما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والمشروعة كاملة”.

وقالت الجبهة إن “تصريحات فريدمان، بعد الإجماع الدولي على رفض الضم، يشكل تحدياً لإرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المجتمع الدولي، واستخفافاً بالقوانين الدولية والمنظمات الدولية، فضلاً عن كونه يدفع بالأمور نحو الأجواء العاصفة التي يتحمل التحالف الأميركي الإسرائيلي نتائجها المدمرة”.

ودعت الجبهة “السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية إلى إدانة تصريحات فريدمان واستنكارها، والرد عليها بالشروع في تطبيق ما تمّ التوافق عليه في المجلس المركزي (15/1/2018) والوطني (30/4/2018) بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، ووقف العمل بكل الاتفاقات التي سبق للمجلسين المركزي والوطني أن أعلنا إلغاءها والتحرر من قيودها والتزاماتها”.

المصدر: بريد الموقع