رئيس “الحركة الاسلامية الجعفرية” في باكستان ندد بقرار المانيا ضد حزب الله

ندد رئيس “الحركة الاسلامية الجعفرية” السيد ساجد علي النقوي بشدة قرار المانيا ضد حزب الله.

وقال السيد النقوي “هذا القرار هو عدوان سافر على سيادة لبنان دولة وجيشاً وشعباً ومقاومة”.

وأكد السيد النقوي ان “حزب الله هو حزب سياسي لبناني له حضوره الوازن في البرلمان اللبناني وقاعدة شعبية واسعة وكان على الدوام حزباً سياسياً مؤثراً على صعيد دعم الإستقرار السياسي في لبنان ودوره كأبرز حركات المقاومة في المنطقة”.

وأشار السيد النقوي إلى أن “القرار الألماني ما هو إلى رضوخ الحكومة الألمانية للسياسات الصهيو-أميركية في المنطقة والتغاضي على الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي والأمريكي بحق الشعب الفلسطيني واليمني والمنطقة برمتها”.

المصدر: بريد الموقع