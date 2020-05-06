الديمقراطي اللبناني ردا على جعجع: كنا نتمنى لو نقل ما قاله ارسلان بدقة وموضوعية من دون تحريف

ردت مديرية الإعلام في الحزب “الديمقراطي اللبناني” ببيان، على الكلام الذي صرح به رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع بعد اللقاء الوطني المالي الذي عقد في قصر بعبدا، وقال خلاله إن “رئيس الحزب النائب طلال أرسلان أتى على ذكر تدني أسعار السلع والمواد الغذائية في منطقة الضاحية الجنوبية، إذ ربط جعجع بين كلامه عن المعابر غير الشرعية وكلام أرسلان هذا”.

عليه يهمنا توضيح ما يلي:

“إن الكلام الذي صدر عن الدكتور جعجع يفتقد للدقة، بحيث أن أرسلان ذكر في كلمته أنه ونتيجة ضبط الأسعار ومراقبتها بالشكل الصحيح في منطقة الضاحية الجنوبية فإن أسعار السلع والمواد الغذائية أدنى من تلك الموجودة في باقي المناطق بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه مطلوب من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة تفعيل دورها والإستناد إلى الأجهزة الأمنية كافة للحد من ظاهرة تفلت الأسعار. لذلك كنا نتمنى على جعجع نقل ما قيل بدقة وموضوعية دون تحريف وتحوير للكلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام