بستاني من أمام قصر عدل بعبدا: نحن من حرك ملف الفيول المغشوش وليأخذ القضاء مجراه

قالت الوزيرة السابقة للطاقة والمياه ندى بستاني من أمام قصر العدل في بعبدا، بعدما استمع اليها قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور في ملف الفيول المغشوش: “لنا كل الثقة بالقضاء، وأكتفي بالقول انني قدمت افادتي اليوم، وكل المستندات اللازمة”.

أضافت: “أود ان اذكر كذلك في هذا الملف، ان اول عقد وقع في العام 2005، والعقود تجدد كل ثلاث سنوات. ومنذ تولي الوزير جبران باسيل الوزارة وعند التجديد في العام 2011 والوزير نزاريان العام 2014 والوزير سيزار ابي خليل العام 2017، في المرات الثلاث ارسلوا رسائل الى مجلس الوزراء طلبت ان تلغى هذه العقود وان تجرى مناقصة مع دفتر شروط لهذه المناقصة. علما انه في كل سنة كانت تجري مفاوضات حول هذا الملف على سعر هذا العقد، وكان في كل سنة يخفض السعر”.

وعن الفيول المغشوش، قالت: “أذكر انني كنت أطلقت تغريدة، قبل تحريك هذا الموضوع، كما قدم إخبار من قبل المحامي وديع عقل، أي أننا نحن من حرك هذا الملف. وأكرر انه ولأول مرة يصل تقرير بشحنة غير مطابقة للمواصفات، منذ شهر، وطبعا تحركت وطالبت بهذا الموضوع وتبين ان هذا الفيول لا يناسب الآلات الموجودة في المعملين”.

وختمت:”مرة جديدة أؤكد: ليأخذ القضاء مجراه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام